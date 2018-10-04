Rüyada mezun olmak. Rüya tabirleri.. Rüyada okuldan mezun olduğunu görmek ne demek?

Yetkin bir kimse olmak, sözünün geçtiğini görerek gururlanmak demek olduğu gibi, soru işaretlerinden kurtularak endişeli durumlara son verileceğin de müjdeler. Rüya sahibinin bir süredir sürüncemede kaldığı için canını sıkan parasal bir meselenin kendiliğinden çözülmesiyle rahata kavuşacağını ve bir kutlama yapacağını bildirir. Yüksek borcu olanlarına veya ev kredisi ödeyenlerin ellerine geçen bir imkanla bu borçları tamamen kapatarak sıkıntılarını sona erdireceklerini de tabir eder.

Rüyada Mezuniyet Töreni Görmek

Kendi mezuniyet törenini gören kişiler çalışma hayatında iseler terfi ederler. Eğitimleri sürüyorsa başarı belgesi alır veya bir projede birincilik gibi büyük bir ödülle onurlandırılırlar. Her açıdan başarının altını çizen rüya kişinin emellerine hem kısa sürede, hem de sorunsuz şekilde sahip olacağının müjdesidir. Ailesinin verdiği emekleri boşa çıkarmayan evlatlar yetiştirmek ve onlarla gurur duymak, ömür boyu çocuklarından iyilik, hürmet görmek demektir. Başkasının mezuniyet törenini görmek ise mutluluk verici bir haberle sevinç duymak manasına gelir.

Rüyada Mezuniyet Balosu Görmek

Güzel bir haberle veya elde edilen bir başarıyla neşelenmek ve yakın aile, eş dost ile yemeğe gitmek, kutlama yapmak demektir. Kişinin kendisini ilgilendiren müjdeli bir haber olacağı gibi, evlatları veya akrabaları ile ilgili güzel haberler almasına da yorumlanır.