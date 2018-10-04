Rüyada yılan görmek! Rüyada görülen yılan ne anlama gelir?

Rüyada yılan görmek bir diğer taraftan hayra yorumlanır. Maddi durumunuzun güçleneceğine, ailevi hayatınızda yenilikler yaşayacağınıza işarettir. Bir çocuk sahibi olabilir veya evlilikle sonuçlanacak bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

Rüyada zehirsiz yılan

Rüyanızda, korkmadığınız zehri olmayan, zararsız bir yılan görmeniz; elinize bol miktarda altın geçeceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada arkadan gelen yılan

Rüyanızda, arkanızdan gelerek sizi takip eden bir yılan görmüşseniz, hileye başvuracak bir düşmanınız var demektir.

Rüyada kara yılanı görmek

Rüyanızda kara yılanı görürseniz ev veya eşya alabilirsiniz.

Rüyada su yılanı görmek

Rüyada görülen su yılanı, yeni bir arkadaşlığınız başlayacak ve bu kişi servet veya mevki sahibi birisi olacak demektir.

Rüyada siyah yılan görmek

Rüyada görülen siyah yılan, büyük veya uzun bir yılandan daha tehlikelidir. Düşmanınız gerçekten son derece güçlü ve tehlikeli.

Rüyada beyaz yılan görmek

Rüyada beyaz yılan görmek size zarar veremeyecek, çelimsiz ve güçsüz bir düşmanınız var demektir.

Yılanın ayakları varsa

Rüyanızda yılanın ayaklarının bulunduğunu görürseniz, mevki sahibi veya sizden daha güçlü bir düşmanınız var demektir.

Rüyada altından yılan görmek

Rüyanızda altından veya gümüşten yapılmış bir yılan görürseniz, hayırlı işlerle uğraşacaksınız demektir. Bu rüya, sadece iş yaşamını işaret etmez. Günlük yaşamınızda size hayrı dokunacak kişilerle karşılaşabilirsiniz.

Rüyada yeşil yılan görmek

Rüyanızda gördüğünüz yeşil renkli yılan, inancı zayıf bir kişiyi temsil eder. Bu kişiyle geçirdiğiniz zamanlarda, ondan etkilenebilirsiniz. Bu kişi sizi günaha girmeye teşvik edebilir.

Rüyada kobra yılanı görmek

Kobra yılanı, aynı engerek yılanı gibi çok tehlikelidir. Engerek yılanı ile aynı rüya tabiri geçerlidir.

Rüyada boğa yılanı görmek

Rüyada boğa yılanı görmek; sıkıntılı, karmaşık ve karanlık günlerin yaklaştığının habercisidir.

Yılanın pençe ve boynuzunun olması

Rüyanızda gördüğünüz yılanın tırnakları veya pençeleri varsa, düşmanınızın kini ve kötülüğü büyük seviyelere ulaşmış demektir.

Rüyada büyük yılan görmek

Rüyanızda gördüğünüz yılan büyükse, düşmanınız sizden daha güçlüdür.

Rüyada küçük yılan görmek

Rüyanızda gördüğünüz yılan küçükse, düşmanınız sizden daha zayıftır.

Rüyada uçan yılan görmek

Rüyanızda gördüğünüz yılan uçuyorsa, yakın zamanda sıkıntılı günleriniz son bulacak, kafanıza taktığınız problemler kolayca çözülecektir. Bu rüya yaşayacağınız neşe ve mutlulukların habercisidir.

Bir başka rivayete göre de düşmanınız sizden uzaklaşacak demektir.

Rüyada uzun, iri yılan görmek

Rüyanızdaki yılanın çok uzun ve iri olması, sizi rahatsız eden ve size korku veren bazı şeyler olduğu şeklinde yorumlanır. Bir diğer rüya tabirine göre de aile içinden bir kişinin size beslediği düşmanlığa işaret eder. İri yılanın bir başka tabiri de, düşmanın komşularınızdan biri olduğudur.

Eğer bu iri, uzun yılan rüyanızda size aitse, yakın zamanda mal ve mülk kapıları size açılacaktır. Böyle bir yılan evlat sahibi olabileceğinize de delalet etmektedir.

Rüyada yılanla boğuşmak

Rüyanızda yılanla boğuşuyorsanız, sizden hoşlanmayan birinin, size kötülüğü dokunacaktır.

Rüyada yılan öldürmek

Rüyanızda bir yılan öldürürseniz, düşmanlarınızı yeneceğiniz anlamına gelir. Eğer yılandan korkmayarak ona dokunur veya onu elinize alırsanız; iş veya aşk yaşamınızda mutlu günler sizi bekliyor demektir. Rüyada yılan öldürmek çoğu zaman da evliliğe işarettir.

Rüyanızda yılanı öldürüp, ardından yerden kaldırmışsanız veya yılanı parçalara ayırmışsanız; galip geldiğiniz düşmanınızın mallarını da alacağınız anlamına gelir.

Rüyada yılanın size yaklaşması

Rüyada yılanın bedeninizde olması

Eğer rüyanızda bedeninizden yılan veya çıyan çıkarsa, bir akrabanızdan zarar göreceğiniz anlamına gelir. Yılanın bedeninizden çıkması bu kişiyle aranızda bir kan bağı olduğunu simgeler. Bu kişi çok yakın bir dostunuz da olabilir.

Rüyada ağızdan yılan çıkması

Rüyanızda yılan ağzınızdan çıkarsa, bu sizin sözlerinizle ilgili olumsuz bir durum yaşayacağınız anlamına gelir. Sarf ettiğiniz sözlere dikkat etmelisiniz. Söylediğiniz şeyler size masumane gelebilir veya başkalarını incitmek amacı taşıyabilir ancak kendi gönderdiğiniz okların hedefi yine kendiniz olacaksınız. Bu nedenle bu uyarıcı niteliğindeki rüyayı dikkate almalı ve bir süre ağzınızdan çıkanı kulağınızın duymasına izin vermelisiniz.

Rüyada boğazdan yılan çıkması

Eğer yılan boğazdan çıkarak toprağa dönerse, bu rüyayı gören kişinin vefat edeceğine işaret eder.

Rüyada ağza yılan girmesi

Rüyanızda bir yılan ağzınıza girerse, bilgi hazineniz artacaktır. Kurslara yazılabilir, yeni eğitim olanaklarına sahip olabilirsiniz. Bu rüya tabiri bir diğer taraftan kişinin iç dünyasında yeni şeyleri keşfedeceği şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada kolda yılan görmek

Rüyanızda, kolunuzda veya yakanızda bulunan açık renkli küçük bir yılan gördüyseniz, bu size fayda getirecek bir para veya mal sahibi olacaksınız demektir.

Rüyada kulağından yılan çıkması

Rüyada kulağınızdan veya göbeğinizden yılan çıkarsa, ailenizden birinin size içten içe düşmanlık beslediğine delalet eder.

Rüyada burundan veye memeden yılan çıkması

Rüyanızda burnunuzdan veya memenizden yılan çıkarsa, çocuğunuzun size kızgın olduğu anlamına gelir. Rüyada cinsi organlardan çıkan yılan da aynı şekilde yorumlanır.

Rüyada koynundan yılan çıkması

Yılanın rüya sahibinin koynundan çıkması, erkek çocuğunun ona kızgın olacağı anlamına gelir. Oğlunuzla tartışma yaşayabilirsiniz.

Yılanın başın üstünde olması

Rüyanızda bir yılan başınızın üzerinde duruyorsa, devlet kapısında bir işiniz olumlu sonuçlanacak demektir. Devam eden bir mahkemeniz varsa, sizin lehinize sonuçlanır. Herhangi bir belge bekliyorsanız, kısa sürede elinize geçer. Devletle olan işlerde kısa sürede çözüme kavuşursunuz.

Evde yılan görmek

Yılanı evde gördüyseniz, ev halkından birinin size düşmanlık yapacağına delalet eder. Bu kişi illa sizden nefret ediyor demek değildir. Kendisi farkında olmadan da canınızı sıkacak bazı durumlara sebebiyet verebilir.

Evde yılan görmenin bir diğer tabiri de evdeki biriyle tartışma yaşayabileceğinizdir.

Eğer yılanı, dışarıdan eve siz sokmuşsanız, evinize aldığınız kişilere dikkat edin. Bu kişilerden zarar görebilirsiniz.

Evinizde birçok yılan bulunuyorsa ve siz bu yılanlardan korkmuyorsanız, evinizde günah işlemeye meyilli insanlar var demektir.

Yılanların evinize girip çıktığını ve size zarar vermediğini görürseniz, akrabalarınız arasında düşmanlarınız olabilir. Eğer rüyanızda gördüğünüze mekan sizin eviniz değilse, o halde bu düşmanlar aile veya akrabalar arasından değildir.

Rüyada yılanın yatakta olması

Eğer rüyayı gören kişi yılanı kendi yatağı üzerinde öldürürse, bu rüyanın meali de rüya sahibinin vefat edeceği yönündedir.

Rüyada çok yılan görmek

Rüyanızda birden çok yılanla karşılaştıysanız, yakın çevrenizden bir düşmanınız var. Bu kişi dostunuz veya akrabanız olabilir. Rüyasında birçok yılan tarafından sokulan bir kişi, akrabalarından veya yakın çevresinden zarar görecek demektir. Bu yılanlar rüya sahibini sokmazsa, düşmanlıklar devam etse de rüya sahibi bir zarar görmeyecektir.

Rüyanızda yılanların çok olduğu bir mekana girerseniz, bu Müslümanlara karşı düşman olan bir kişinin çevrenizde bulunduğu anlamına gelir.

Rüyada yılandan korkmak

Rüyanızda yılan görüp ondan korkuyorsanız, düşmanlarınızın kötülüğü size dokunamayacaktır.

Rüyada yılandan korkmamak

Rüyanızda yılandan korkmamışsanız fakat yine de yılandan kaçmışsanız, sıkıntılı günler geçireceksiniz demektir.

Rüyada gökten yılan düşmesi

Rüyada gökten yılan düşmüşse, yılanın düştüğü mekanı yöneten kişinin yaşamının sonuna yaklaştığına delalet eder.

Rüyada yılanla konuşmak

Rüyanızda bir yılanla konuştuğunuzu görürseniz, size düşman olan biri bu düşmanlıktan vazgeçecektir. Dargın olduğunuz bir yakınınızla da barışma ihtimaliniz olabilir. Rüyada yılanla konuşmanın bir diğer rüya tabiri de menfaatinize olacak durumlarla karşılaşacağınızdır.

Rüyanızda yılan size hoş olmayan sözler sarf ederse, düşmanınızla tartışmaya girebilirsiniz.

Rüyada yılan yumurtası görmek

Size düşmanlık besleyen biri var ancak korkmanıza gerek yok. Çünkü bu kişi gayet güçsüz ve size zararı dokunamayacaktır.

Rüyada yılan beslemek

Rüyanızda yılan beslediğinizi görmüşseniz, bu yaşamınızın herhangi bir alanında ilerleme yaşayacağınız anlamına gelir. Terfi edebilir, maaşınıza zam alabilirsiniz. Bu durum aşk yaşamınız için de yorumlanabilir. Yeni biriyle tanışabilir veya sevgilinizle ilişkinizi resmiyete dökebilirsiniz.

Rüyada ejderha görmek

Rüyada görülen ejderha, güçleneceğiniz anlamına gelir. Servetiniz ve gücünüz artacak, konumunuz kuvvetlenecek demektir. Eğer ejderhadan korkmamışsanız, servetiniz sınırsız olacak ve gücünüz daim kalacaktır.

Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir.

Rüyada yılan ısırması

Düşmanınız tarafından bir kötülük gelebilir ve bazı konularda zarara uğrayabilirsiniz.

Rüyada yılan yakmak

Rüyanızda bir yılanı yakmışsanız, düşmanlarınıza galip gelmekle kalmayıp, siz onlara bir kötülük yapacaksınız demektir.

Sokakta gezen yılanlar

Sokakta gezen yılanlar görmüşseniz, bulunduğunuz çevrede kötü olaylar geçecektir. Bu yer düşman saldırısına uğrayabilir, herhangi bir afetten zarar görebilir.

Rüyada yılan avlamak

Düşmanınıza karşı hamlelerinizde başarılı olacaksınız ve bu başarının sonunda bir menfaat elde edeceksiniz.

Rüyada yılan eti yemek

Rüyanızda yediğiniz yılanın eti çiğ ise, düşmanınıza galip gelirsiniz. Onun mallarına sahip olursunuz. Eğer rüyanızda yediğiniz yılanın eti pişmişse, hakkınız olan şeyi düşmanınızdan geri alırsınız.

Rüyada yılan zehirlenmesi

Rüyanızda yılan sizi zehirlemişse, düşmanınız size bir kötülük yapacak ve bundan olumsuz etkileneceksiniz demektir.

Yılan zehirlenmesi sonucu öldüğünü gören kimse, düşmanı tarafından öldürülür.

Rüyada yılandan kaçmak

Rüyanızda bir yılan görüp, ona fark ettirmeden kaçarsanız, düşmanınıza galip gelirsiniz.

Rüyada ölü yılan görmek

Rüyada ölü yılan görmenin tabiri, Allahın rüya sahibine yardım edeceği ve rüya sahibinin hiç çabası olmadan düşmanlarından kurtulacağıdır.

Yüksek yerde yılan görmek

Rüyanızda bir yılan tırmanarak yüksek bir yere ulaşırsa, sıkıntılarınızdan kurtulursunuz. Mutlu günler sizi bekliyor demektir. Rahata ve feraha yakın zamanda kavuşacaksınız.

Rüyanızda yüksek yerden bir yılanın indiğini görürseniz, o bölgede liderlik yapacağınız bir konuma ulaşırsınız.

Rüyada yılan tarafından yenilmek

Rüyada yılan tarafından yenilmek her ne kadar olumsuz bir rüyaymış gibi gözükse de, aslında hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibi devlet işlerine girişebilir. Girdiği devlet işlerinde başarılı olur. Eğer iş yeri sahibiyse, malında artış olur. Eğer bir yerde çalışıyorsa mevki sahibi olur.

Yılanların üstünden yürümek

Rüyanızda yerde bir sürü yılan bulunuyor ve siz bu yılanların üzerinden yürüyor ve geziyorsanız, bulunduğunuz bölgeye bol miktarda yağmur yağacaktır. Sel ve su basma tehlikesi olabilir.

Evden çıkan yılan

Herhangi bir evden yılan çıktığını görmek, o evde sıkıntılı günler yaşanacağına delalet eder.

Yılan tutan kimse

Rüyanızda birinin eliyle yılan tuttuğunu görmeniz durumunda, düşman olduğunuz kişiden, düşmanlığınızı gizleyerek sinsice hareket edeceksiniz demektir.