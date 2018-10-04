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Sadece havlamamış, kahvehaneye gidip adam toplamış

'da evlerinde çıkan yangına uykuda yakalanan anne ve 3 çocuğu, "Cesur" isimli köpeklerinin havlaması sayesinde ölümden kurtuldu. Cesur'un bununla da kalmayıp kahvehaneye giderek vatandaşların paçasından tutup yangın bölgesine getirdiği öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 17:01
Sadece havlamamış, kahvehaneye gidip adam toplamış

Kepez ilçesi Alınova Orta Mahallesi'ndeki bir evde bugün sabah saatlerinde prizde unutulan şarj nedeniyle yangın çıktı. O sırada evde uyuyan Türkan Gümüş ile çocukları Emirhan (5), Filiz (4) ve Poyraz'ı (2), yine evde bulunan 'Cesur' isimli köpeğin haykırışları kurtardı. Köpeğin havlaması ve üzerine çıkarak patisini sürtmesinin ardından uyanan anne Türkan Gümüş çocukları ve köpeğini kucaklayarak evden çıkardı. Bu sırada Cesur, aile fertlerinin kurtulduğunu görünce kahvehaneye giderek havlamaya ve vatandaşların paçalarından ısırarak çekmeye başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangında evin iki odası kullanılamaz hale geldi.

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Sadece havlamamış, kahvehaneye gidip adam toplamış
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