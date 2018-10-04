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Son dakika: Süt ürünleri yapan fabrikada yangın

abzon'un Araklı ilçesinde süt ürünleri imalatı yapan bir fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 10:47
Son dakika: Süt ürünleri yapan fabrikada yangın

Alınan bilgiye göre, ilçenin Küçükdere mevkiinde bulunan süt ürünleri imalatı yapan bir fabrikada bugün sabah saat 08.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın çatısında çıkan yangın nedeniyle çalışan işçiler hemen fabrikayı boşaltarak dışarı çıktı. Çatıda çıkan yagının bir anda fabrikanın tamamını sararken, çıkan yangına Büyükşehir, Sürmene ve Of Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın nedeniyle bölgeyi yoğun bir duman tabakası kapladı.

YANGIN ÇATIDA ÇIKTI

Yangını duyan işçilerin aileleri fabrikaya gelerek bilgi almaya çalışırken, işçiler yangının bir anda çatıdan çıktığı ve dışarı çıktıklarında yangının tüm fabrikayı sardığını belirttiler.

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Son dakika: Süt ürünleri yapan fabrikada yangın
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