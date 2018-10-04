Tamamen pembe renge büründü!

Derenin Çerkezköy Veliköy Mahallesi kesiminden geçen bölümü kırmızı, pembe tonlarında akıyor. Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede dereye kimyasal boya atığı salındığı iddia ediliyor. Tamamen pembe ve kırmızı renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

NORMAL RENGİNE DÖNDÜ

Derenin rengi akan kesimlerinde normale döndü, dere kenarlarında ise kırmızı ve pembe tortuların kaldığı gözlendi. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma komutanlığı ekipleri de dere suyundan ve kenarda renkli tortulardan numune aldı.

Kaymakam Abban yaptığı açıklamada, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne durumu bildirmesi sonrası jandarma ekipleriyle olay yerine geldiklerini söyledi. Dereden numune alındığını ifade eden Abban, "Daha sonra tahkikata başlayacağız ve atığın nereden bırakıldığını da bu kapsamda belirleyeceğiz" dedi.

ANALİZ ETTİLER

Daha sonra da Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de dereden numune alarak seyyar laboratuvarda analiz etti. Daha sonra ekipler, dereye atıkların bırakıldığı yeri tespit amacıyla yaya olarak dere boyu 5 kilometrelik tarama yaptı.