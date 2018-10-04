YDS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM 2018 YDS sonuçları sorgulama sayfası

YDS sonuçları için artık son düzlüğe girildi. 9 Eylül'de gerçekleşen sınava girerek ter döken binlerce aday, ÖSYM'den gelecek 'YDS sonuçları açıklandı' duyursunu bekliyor. Bilindiği üzere, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2018 yılı akademik takviminde 9 Eylül YDS sınavının 4 Ekim Perşembe günü açıklanacağını ilan etmişti.

Bu bilginin ışığında da binlerce aday YDS sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde YDS sınav sonuçlarına ilişkin detaylara yer verirken kafanızdaki soru işaretlerini de gidermeye çalıştık.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

9 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı sonuçlarının 4 Ekim 2018 Perşembe 2018, yani bugün açıklanacağı duyurulurken sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı bilgisi paylaşılmadı.

Konu ile ilgili son dakika bilgileri geldiğinde sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar YDS sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara YDS sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ ( SONUÇLAR HENÜZ AÇIKLANMADI )

YDS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM, 9 Eylül tarihinde uyguladığı sınavın soruları ve cevaplarını 11 Eylül tarihi itibari ile adayların erişimine açmıştı. YDS soruları ve cevaplarının yayımlanması ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekildeydi:

"9 Eylül 2018 tarihinde uygulanan 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 11 Eylül 2018 tarihinde saat 10.00'dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018-YDS Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

YDS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ