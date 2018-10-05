Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 10 kilometrelik mesafeye 213 tl alan taksiciye dava

10 kilometrelik mesafeye 213 tl alan taksiciye dava

'den Beşiktaş'a giden biri 2 kadından, 10 kilometrelik mesafe için 213 TL ücret alan taksici hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıl hapis ve 5 bin gün adli para cezası istemiyle dava açıldı. Taksici kendisini, "Yolu şaşırdım. Yol biraz uzadı. 213 lira tuttu. 'İsterseniz ödeme yapmayın' dedim. 'Sorun yok deyip' ödeme yaptılar" diye savundu. Kadın ise "Giderken 47 TL ödediğim yere dönüşte 213 TL ödedim" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 11:54
10 kilometrelik mesafeye 213 tl alan taksiciye dava

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan dava dosyasında yaşananlar şöyle anlatıldı...

Emine D.(41) ve kadın arkadaşı Shato M.(23) , 14 Mart günü saat 18.30 sıralarında 'deki lüks bir alış veriş merkezinden çıktı. İki kadın, Beşiktaş'taki 5 yıldızlı otele gitmek için 34 TJ .... plakalı taksiye bindi. Taksi, bir saat süren yolculuğun sonunda otelin önüne geldi. Taksici Murat E.(41), taksimetre ücretinin 213 TL olduğunu söyledi. Emine D.'nin ücretin neden çok yüksek olduğunu sorması üzerine sürücü, "Taksimetreye bakın yanıtını verdi. Sonra da taksimetrenin sıfırlandığını söyledi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
10 kilometrelik mesafeye 213 tl alan taksiciye dava
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN