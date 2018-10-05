10 kilometrelik mesafeye 213 tl alan taksiciye dava

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan dava dosyasında yaşananlar şöyle anlatıldı...

Emine D.(41) ve kadın arkadaşı Shato M.(23) , 14 Mart günü saat 18.30 sıralarında İstinye'deki lüks bir alış veriş merkezinden çıktı. İki kadın, Beşiktaş'taki 5 yıldızlı otele gitmek için 34 TJ .... plakalı taksiye bindi. Taksi, bir saat süren yolculuğun sonunda otelin önüne geldi. Taksici Murat E.(41), taksimetre ücretinin 213 TL olduğunu söyledi. Emine D.'nin ücretin neden çok yüksek olduğunu sorması üzerine sürücü, "Taksimetreye bakın yanıtını verdi. Sonra da taksimetrenin sıfırlandığını söyledi.