Çaldığı pırlantayı yutan irlandalı turist ilginç bir yaşam öyküsü anlattı

Camppel'ın polislere, ülkesinde göle düşen otomobildeki eşinin cesedinin günler sonra çıkartıldığında parmağında pırlanta yüzüğünün bulunmadığı belirtip, bu yüzden pırlanta yüzüklere karşı bir saplantısı olduğunu söylediği öğrenildi. İrlandalı turist İan Camppel, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde Kordon Caddesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelip, pırlanta yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Oturması için yer gösterilen Camppel'e, beğendiği iki pırlata yüzük, incelemesi için tezgahtar tarafından çıkartıldı.