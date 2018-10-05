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Çaldığı pırlantayı yutan irlandalı turist ilginç bir yaşam öyküsü anlattı

'nın Marmaris ilçesinde, İrlandalı turist İan Camppel'ın (54) müşteri gibi girdiği kuyumcudan çalarak yuttuğu 2.5 kıratlık ve 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğün hastanede doğal yollardan çıkması için bekleyiş sürüyor. Bununla beraber pırlantayı yutan turistin trajedi dolu hayat öyküsü ortaya çıktı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 11:06
Çaldığı pırlantayı yutan irlandalı turist ilginç bir yaşam öyküsü anlattı

Camppel'ın polislere, ülkesinde göle düşen otomobildeki eşinin cesedinin günler sonra çıkartıldığında parmağında pırlanta yüzüğünün bulunmadığı belirtip, bu yüzden pırlanta yüzüklere karşı bir saplantısı olduğunu söylediği öğrenildi. İrlandalı turist İan Camppel, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde Kordon Caddesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelip, pırlanta yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Oturması için yer gösterilen Camppel'e, beğendiği iki pırlata yüzük, incelemesi için tezgahtar tarafından çıkartıldı.

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Çaldığı pırlantayı yutan irlandalı turist ilginç bir yaşam öyküsü anlattı
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