Cuma namazı bugün saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namaz saatleri (5 Ekim)

Cuma namazı bugün saat kaçta? Her cuma vakti kılınan Mübarek Cuma namazı İslam alemi için çok büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin en kalabalık şehirleri olan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşayan vatandaşlarımız da 5 Ekim Cuma namazı bugün saat kaçta? sorusunun yanıtını arıyor.

Haberimizde 5 Ekim il il Cuma namazı saatlerini bulabilirsiniz.

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CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Cuma namazı bugün İstanbul'da 12.59'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Ankara'da ise Cuma namazı 12.43'de okunacak öğle ezanından sonra kılınacak. İzmir'de Cuma namazı ise 13.06'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

Bursa'da ise Cuma namazı 12.58'de okunacak öğle ezanın ardından eda edilecek.