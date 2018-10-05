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Mübarek Cuma gününe girdik. bugün saat kaçta? sorusu özellikle ülkemizin en kalabalık şehri olan 'da yaşayan müslüman vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bilindiği gibi, Cuma namazı ezan saati Türkiye'nin 7 bölgesi ile 81 ilinde değişiklik gösteriyor. İstanbul'un yanı sıra ve gibi büyük illerimizde bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 5 Ekim 2018 bugün İstanbul Ankara İzmir il il cuma namaz saatleri!

Giriş Tarihi: 5.10.2018 09:50
Cuma namazı bugün saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namaz saatleri (5 Ekim)

bugün saat kaçta? Her cuma vakti kılınan Mübarek Cuma namazı İslam alemi için çok büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin en kalabalık şehirleri olan , , ve 'da yaşayan vatandaşlarımız da 5 Ekim Cuma namazı bugün saat kaçta? sorusunun yanıtını arıyor.

Haberimizde 5 Ekim il il Cuma namazı saatlerini bulabilirsiniz.

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CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Cuma namazı bugün İstanbul'da 12.59'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Ankara'da ise Cuma namazı 12.43'de okunacak öğle ezanından sonra kılınacak. İzmir'de Cuma namazı ise 13.06'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

Bursa'da ise Cuma namazı 12.58'de okunacak öğle ezanın ardından eda edilecek.

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Cuma namazı bugün saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namaz saatleri (5 Ekim)
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