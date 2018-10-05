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Duruşmada eşini öldürdüğünü itiraf edip, kayınpederi ile kayınvalidesine el salladı

'nın Gemlik ilçesinde, 3 çocuğunun annesi 'ı (34) 19 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Hanifi Alparslan'ın (35) ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Eşini öldürdüğünü itiraf eden tutuklu sanık Alparslan, duruşma sonunda kendi elini öpüp, alnına götürdükten sonra kayınpederiyle kayınvalidesine el salladı. Bu sırada salondan yükselen bağrışmaları polis engelledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 12:00

Gemlik'te, 2013 yılında Coşkun Parlak'ı öldürdükten sonra hüküm giyen Mehmet Hanifi Alparslan'ın eşi , geçim sıkıntısı yaşayınca 3 çocuğu ile birlikte kayınpederi Ebubekir ve kayınvalidesi Ayşe Alparslan'ın, Eşref Dincer Mahallesi Şeker Sokak'taki evine yerleşti. Kaldığı Bandırma Açık Cezaevi'nden 4 Mayıs 2018'de, 5 gün izin alıp, Gemlik'e gelen Mehmet Hanifi Alparslan, anne ve babasıyla eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gitti. Anne ve babası, gelinlerine zarar vereceği düşüncesiyle Alparslan'ı eve almadı. Geceyi sokakta geçiren Alparslan, tekrar eve gelip, anne ve babasından özür dileyip ellerini öptü.

Mehmet Hanifi Alparslan, iddiaya göre, 5 Mayıs'ta başka yere taşınması için eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Mehmet Hanifi Alparslan, sigara içmek için terasa çıkan eşi Çiğdem Alparslan'ı ekmek bıçağı ile 19 yerinden yaraladı. Çiğdem Alparslan, yakınları tarafından kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Hanifi Alparslan ise yakalanıp, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

'MUTFAKTAN ALDIĞIM BIÇAKLA ÖLDÜRDÜM'
Davanın görülmesine 1'inci 'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Hanifi Alparslan, müşteki , ve avukatları katıldı. Duruşmada, karakoldaki ifadesini kabul etmediğini dile getiren Alparslan, "Eşimi ben öldürdüm, suçumu kabul ediyorum. Daha önceki ifademi kendimi kurtarabilmek amacıyla vermiştim. Mahkemede verdiğim beyanım doğrudur, ben yaptım. Eşimi mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım, yanımda getirmedim. Bana ait değil" dedi. Baba Eyaz Rama ile anne Kadriye Rama ise cinayeti görmediklerini, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

EL SALLAYINCA SALON KARIŞTI
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı ertelerken, Mehmet Hanifi Alparslan, kayınpederi ile kayınvalidesine dönüp, kendi elini öperek, alnına koyduktan sonra el salladı. Bu sırada salondan yükselen bağrışmaları polis engelledi.

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Duruşmada eşini öldürdüğünü itiraf edip, kayınpederi ile kayınvalidesine el salladı
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