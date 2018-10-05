Duruşmada eşini öldürdüğünü itiraf edip, kayınpederi ile kayınvalidesine el salladı

Gemlik'te, 2013 yılında Coşkun Parlak'ı öldürdükten sonra hüküm giyen Mehmet Hanifi Alparslan'ın eşi Çiğdem Alparslan, geçim sıkıntısı yaşayınca 3 çocuğu ile birlikte kayınpederi Ebubekir ve kayınvalidesi Ayşe Alparslan'ın, Eşref Dincer Mahallesi Şeker Sokak'taki evine yerleşti. Kaldığı Bandırma Açık Cezaevi'nden 4 Mayıs 2018'de, 5 gün izin alıp, Gemlik'e gelen Mehmet Hanifi Alparslan, anne ve babasıyla eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gitti. Anne ve babası, gelinlerine zarar vereceği düşüncesiyle Alparslan'ı eve almadı. Geceyi sokakta geçiren Alparslan, tekrar eve gelip, anne ve babasından özür dileyip ellerini öptü.

Mehmet Hanifi Alparslan, iddiaya göre, 5 Mayıs'ta başka yere taşınması için eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Mehmet Hanifi Alparslan, sigara içmek için terasa çıkan eşi Çiğdem Alparslan'ı ekmek bıçağı ile 19 yerinden yaraladı. Çiğdem Alparslan, yakınları tarafından kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Hanifi Alparslan ise yakalanıp, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

'MUTFAKTAN ALDIĞIM BIÇAKLA ÖLDÜRDÜM'

Davanın görülmesine Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Hanifi Alparslan, müşteki Eyaz Rama, Kadriye Rama ve avukatları katıldı. Duruşmada, karakoldaki ifadesini kabul etmediğini dile getiren Alparslan, "Eşimi ben öldürdüm, suçumu kabul ediyorum. Daha önceki ifademi kendimi kurtarabilmek amacıyla vermiştim. Mahkemede verdiğim beyanım doğrudur, ben yaptım. Eşimi mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım, yanımda getirmedim. Bana ait değil" dedi. Baba Eyaz Rama ile anne Kadriye Rama ise cinayeti görmediklerini, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

EL SALLAYINCA SALON KARIŞTI

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı ertelerken, Mehmet Hanifi Alparslan, kayınpederi ile kayınvalidesine dönüp, kendi elini öperek, alnına koyduktan sonra el salladı. Bu sırada salondan yükselen bağrışmaları polis engelledi.

