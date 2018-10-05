Erzurum'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentte "tefecilik, kasten yaralama ve tehdit" olaylarına karıştıkları belirlenen şüpheli iki kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler F.A. ve M.A. yakalandı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerindeki aramada, farklı kişiler adına muhtelif miktarda düzenlenmiş senetler ile çeşitli belgeler ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

2 şüphelide tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.