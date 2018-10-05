FOX tekzibi de yayımlamamış

Sağlık Bakanlığı
, Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurarak FOX TV
'de 20 Mayıs ile 1 Haziran 2018 arasında yayımlanan Mersin Şehir Hastanesi haberlerinin tekzip edilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimi Coşkun Kurt, Bakanlığa ait cevap ve düzeltme metninin söz konusu haber kanalında, Fatih Portakal
ile FOX TV Ana Haber programının en başında olacak şekilde yukarıdan aşağıya yazı kaydırma tekniği kullanılarak geciktirilmeksizin derhal yayımlanması gerektiğine vurgu yaptı. Fakat FOX TV cevap ve düzeltme metnini yayımlamadı.