Hansgrohe‘den “Suya Dair Yenilikçi Fikirler…”

PowderRain ile rahatlatıcı, yumuşak duş keyfi…

Duş keyfi günlük hayatımızın özel ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Tam da bu noktada hansgrohe yeni PowderRain sprey ile kullanıcılara eşsiz ve özel bir duş deneyimi sunuyor. Geleneksel duşlardan farklı olarak PowderRain'de tek bir ince akış bulunuyor. Ayrıca duş başlığından yönlendirilen su, spreyden son derece sessiz bir şekilde akar. Mikro incelikteki damlalar, cildi sudan oluşan bir kozayla kaplarken sanki yumuşak bir yaz yağmuru altında duruyormuşcasına eşsiz bir duş keyfi yaşatıyor.

Hansgrohe eviyeler ile mutfaklarda yepyeni bir soluk

Günümüzde mutfaklar aile ve arkadaşlarla keyifli vakit geçirilen, su ile en güzel anların yaşandığı teknoloji, tasarım ve fonksiyonelliğin ön plana çıktığı yaşam alanlarına dönüşüyor. Bu nedenle artık mutfaklarda kullanım kolaylığının yanı sıra tasarımıyla da göz dolduran mutfak eviye ve bataryaları tercih ediliyor. Bu hedefe yönelik olarak üretim yapan hansgrohe; paslanmaz çelik ve granit eviyeleri mükemmel tasarımı ve kusursuz fonksiyonelliğiyle mutfaklardaki bir numaralı seçenek ve en iyi çözüm ortağı olmak konusundaki iddiasını sürdürüyor.

Phoenix Design ile birlikte her mutfak için uygun ebat ve fonksiyonda geliştirilen sağlam, uzun ömürlü ve yüksek kaliteyle işlenmiş 1 mm kalınlığındaki hansgrohe paslanmaz çelik eviyeler yüksek ısıya dayanıklı, hijyenik ve kolay temizlenebilir. Sert ve aşınmaya dayanıklı yuvarlak kuvars partiküllerinden oluşan tamamen doğal granit eviyeler, düz ve gözeneksiz yüzeyleri, sağlam, darbeye ve yüksek ısıya dayanıklılığı ve 3 farklı renk (siyah, gri ve beton grisi) alternatifleriyle mutfaklarda benzersiz çözümler sunuyor.