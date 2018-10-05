HDP’li başkana ‘yasak aşk’ bıçağı

Elazığ
'ın Kovancılar ilçesinde HDP
İlçe Başkanı olan Resul Ülker
, evli ve 6 çocuk babası olmasına rağmen, iddiaya göre yine kendisi gibi evli olan bir kadınla yasak aşk yaşamaya başladı. İlçeye bağlı Ekinözü köyünde oturan kadının 16 yaşındaki oğlu S. K., ilişkiyi öğrenince, 65 yaşındaki Resul Ülker'i sırtından bıçakladı. Yaralanan Ülker, olayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ülker tedavi altına alınırken, S.K. ise jandarmaya teslim oldu.