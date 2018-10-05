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’li başkana ‘yasak aşk’ bıçağı

VEDAT YİTİK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
HDP’li başkana ‘yasak aşk’ bıçağı
'ın Kovancılar ilçesinde İlçe Başkanı olan , evli ve 6 çocuk babası olmasına rağmen, iddiaya göre yine kendisi gibi evli olan bir kadınla yasak aşk yaşamaya başladı. İlçeye bağlı Ekinözü köyünde oturan kadının 16 yaşındaki oğlu S. K., ilişkiyi öğrenince, 65 yaşındaki Resul Ülker'i sırtından bıçakladı. Yaralanan Ülker, olayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ülker tedavi altına alınırken, S.K. ise jandarmaya teslim oldu.
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HDP’li başkana ‘yasak aşk’ bıçağı
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