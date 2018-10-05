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Hem şehit hem can oldu

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
Hem şehit hem can oldu
'da kaçan aracı durdurmak isterken, hatalı şerit değiştiren başka bir otomobil nedeniyle ağaca çarpan motosikletli polislerden , 7 günlük yaşam savaşını kaybedince, organları bağışlandı. 26 Eylül'deki kazada başına darbe alan ve olay yerinde kalbi duran İsmail Yalçın, ambulansta kalbi çalıştırılarak Konya Nunume Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Beyninin birçok bölgesindeki kanamalar nedeniyle Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen iki çocuk babası polisin, kazadan 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Eşi ve ailesi de organlarını bağışladı. Yalçın'ın iki böbreği ile akciğeri alınarak ambulansla Antalya ve Medical Park hastanelerine gönderildi. Görev şehidi Yalçın'da Musalla Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Polislerin kaza yapmasına neden olup kaçtıktan sonra vicdan azabı çektiğini belirterek teslim olan ve tutuklanan araç sürücüsü M.K.'nin hazırlanan kaza raporuna göre yüzde yüz kusurlu bulunduğu öğrenildi.
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Hem şehit hem can oldu
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