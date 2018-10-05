Hem şehit hem can oldu

Konya
'da kaçan aracı durdurmak isterken, hatalı şerit değiştiren başka bir otomobil nedeniyle ağaca çarpan motosikletli polislerden İsmail Yalçın
, 7 günlük yaşam savaşını kaybedince, organları bağışlandı. 26 Eylül'deki kazada başına darbe alan ve olay yerinde kalbi duran İsmail Yalçın, ambulansta kalbi çalıştırılarak Konya Nunume Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Beyninin birçok bölgesindeki kanamalar nedeniyle Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen
iki çocuk babası polisin, kazadan 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Eşi ve ailesi de organlarını bağışladı. Yalçın'ın iki böbreği ile akciğeri alınarak ambulansla Antalya Akdeniz Üniversitesi
ve Medical Park hastanelerine gönderildi. Görev şehidi Yalçın'da Musalla Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Polislerin kaza yapmasına neden olup kaçtıktan sonra vicdan azabı çektiğini belirterek teslim olan ve tutuklanan araç sürücüsü M.K.'nin hazırlanan kaza raporuna göre yüzde yüz kusurlu bulunduğu öğrenildi.