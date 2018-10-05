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eşya satarak 50 sokak kedisine bakıyor

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan Behice Onay, çevresinden temin ettiği eşyaları satarak 50 sokak kedisine bakıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 08:12 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 08:13
İkinci el eşya satarak 50 sokak kedisine bakıyor
Didim ilçesinde yaşayan Behice Onat, Merkez Cami önünde Çarşamba günleri açtığı tezgahta, eş ve dostun verdiği kazak, çorap, atkı gibi eşya satarak mahallesinde 50 kedinin bakımını yaptığını, emekli maşının da yarısını harcayarak sokak hayvanları için mama aldığını söyledi.

Hayvansever Şule Gökdoğan'da, bahçesinde kendine ait bir köpeğe baktığını, sokaklarda da yaşayan onlarca köpek ve kedilerin yaşadığını belirterek, sokak hayvanların yaşamlarının devamı için vatandaşların, ilgililerin uygun gördüğü yerlere bir kap yiyecek ve bir kap su bırakmalarını isteyerek, sokak hayvanların da toplumun bir parçası olduğunu ifade etti.

Turizm Rehberi Erkin İlgüzer'de, gerek belediyelerin gerekse hayvan derneklerin sokak hayvanların tamamına bakmakta yetersiz kaldığını savunarak, vatandaşların yaşadığı mahallelerinde kendi sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istedi.
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İkinci el eşya satarak 50 sokak kedisine bakıyor
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