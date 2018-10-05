İnternetten tanıştığı kızın evine gitti, kabusu yaşadıı!

İstanbul Ümraniye'de iddialara göre, 2 Ekim günü M.C.Y. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştığı F.Ö. adlı kızın evine gitti. Bir süre sonra iddiaya göre F.Ö 'nün annesi N.Ö. (47) ile babası İ.Ö. (40) eve geldi. Baba İ.Ö., M.C.Y'nin başına silah dayayarak çıplak fotoğraflarını çekti. Anne N.Ö ise, M.C.Y'nin kafasına sopayla vurarak cep telefonu ve 450 TL parasını gasp etti. Ardından çift, M.C.Y'yi tehdit ederek, daha fazla para vermediği takdirde görüntüleri sosyal medyada paylaşacakları yönünde şantaj yaptı.

AİLE GÖZALTINDA

Şikayet üzerine harekete geçen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Polis, F.Ö., N.Ö. ve İ.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.C.Y.'nin kardeşi S.Y'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı.



Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet kurusıkı tabanca, gasp edilen telefonun da bulunduğu 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınarak "yağma, şantaj, silahla tehdit" suçlarından 3 Ekim günü adli makamlara sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.