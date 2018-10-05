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listesi 2018 - (Modern, popüler, farklı kız bebek isimleri ve anlamları)

Her gün dünya üzerinde binlerce kişi doğarken binlerce kişi de hayata gözlerini yumuyor. Anne ve baba adayları mutlu haberi alır almaz büyük bir heyecan içine giriyor. Aylar ilerledikçe ise ‘ne isim koysam’ diye düşünen kişiler büyük bir kararsızlık yaşıyor. Kız bebeği olacak kişiler internet üzerinden ve anlamları araştırmalarına başlıyor. Bazı adaylar da daha önce duyulmamış modern, popüler ve farklı kız bebek isimleri arayışlarına koyuluyor. Sizlere güzel tavsiyelerde bulunmak için en güzel kız bebek isimleri ve anlamları derledik.

Giriş Tarihi: 5.10.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 11:04
Kız isimleri listesi 2018 - (Modern, popüler, farklı kız bebek isimleri ve anlamları)

Anne ve baba olmaya hazırlanan adaylar bebeklerinin cinsiyetini öğrenir öğrenmez bebek isimleri arayışlarına başlıyor. Bazı adayların aklında bu isim hazır olsa da büyük bir çoğunluğu kararsızlık içerisinde kalıyor. Tam da bu anda kız çocuğu olacak kişiler çevresindekilerden tavsiye almasının yanı sıra internet üzerinden de kız bebek isimleri arayışına başlıyor. Modern, popüler ve farklı isim arayışları içerisine girenler için tek tek en popüler derledik. Belki de bu haberimizi okuduktan sonra evladınıza vereceğiniz isimi bulacaksınız ve artık o dünyaya gelmeden ona adıyla sesleneceksiniz.

KIZ İSİMLERİ - 2018

Daha önce hiç duymadığınız en güzel ve farklı kız isimleri hakkında önerileri görebilmek için hemen bir sonraki sayfaya ilerleyip kız bebek isimleri seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

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Kız isimleri listesi 2018 - (Modern, popüler, farklı kız bebek isimleri ve anlamları)
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