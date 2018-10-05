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Minik ile ilgili son dakika gelişmesi! - Kayıp Evrim Atış bulundu mu?

Minik ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 'ın Turhan ilçesinde günü kaybolan 4 yaşındaki Evrim Atış için aramalar tüm hızıyla devam ederken, komando ekipleri bugüne kadar minik kızın kaybolduğu bölgelerde yaptıkları araştırmalarda bir sonuca ulaşamamıştı. Tam 87 gündür kayıp olan ile ilgili babasının verdiği ifade ise adeta şok etkisi yarattı. Peki Evrim Atış bulundu mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.10.2018 11:14
Minik Evrim Atış ile ilgili son dakika gelişmesi! - Kayıp Evrim Atış bulundu mu?

Son dakika haberi... 3 yaşındaki ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 'ın Turhan ilçesinde günü kaybolan ve kendisinden tam 87 gündür haber alınamayan için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Bölgede yapılan araştırmalar neticesinde jandarma ekipleri bugüne kadar bir sonuca ulaşamamıştı. Küçük kızın babası 'ın 'Mağarada olabilir' şeklindeki ifadesi üzerine jandarma ekipleri bölgedeki Yenisu ve Yeşilalan köyleri arasında kalan Asakarya Mağarasında arama çalışmaları gerçekleştirdi. Ancak bundan da bir sonuç çıkmadı.

ORMANLIK ALANDA ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

87 gündür haber alınamayan küçük kızdan mağarada yapılan çalışmalarda da bir sonuç alınamadı. Jandarma ekipleri arama çalışmalarına ormanlık arazilerde devam ediyorlar.

ANNE VE BABASININ ÇELİŞKİLİ İFADELERİ AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığını belirttiği Evrim'in babası Burhan, annesi Dilek Atış, kızlarının kaybolmasıyla ilgili verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınmış, çift 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Dilek ve Burhan Atış'ın tutukluluk haline itiraz edilmişti. Başvuruyu değerlendiren Zile Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddederek çiftin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

"BABAMIN MEZARINA GÖMDÜM" DEMİŞTİ

Soruşturmada baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü ve babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifade üzerine Evrim'in dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış ancak herhangi bir ize rastlanamamıştı.

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Minik Evrim Atış ile ilgili son dakika gelişmesi! - Kayıp Evrim Atış bulundu mu?
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