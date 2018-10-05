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Sen Anlat 25. Bölüm fragmanı yayınlandı! - 'ı öldürdü mü? İşte son bölüm...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat 24. bölümüyle adeta nefesleri kesti. Yayınlandığı den beri reyting sıralamasında ilk sıralarda yer alan dizinin son bölümünde yaşanan olaylar ise izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı. Herkesin üzerinden en çok arattığı konular arasında 'ı öldürdü mü? sorusu geliyor. Sen Anlat Karadeniz'in 25. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.10.2018 12:30
Sen Anlat Karadeniz 25. Bölüm fragmanı yayınlandı! - Tahir Vedat'ı öldürdü mü? İşte son bölüm...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yine son bölümüyle nefesleri kesti. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri reyting rekorları kıran ve ekranların en çok izlenen dizisi haline gelen Sen Anlat Karadeniz'de 25. bölüm fragmanını yine heyecanı ve atraksiyonu bol bir şekilde gelişiyor. Son bölümde yaşanan gelişlemeler ile birlikte internet üzerinde bir çok kişinin Tahir, Vedat'ı öldürdü mü? sorusunun yanıtını aratmaya başladılar. İşte ekranların sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 25. bölüm fragmanı... Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkı anlatılıyor. Sen Anlat Karadeniz 25. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izleyebilirsiniz!

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Sen Anlat Karadeniz 25. Bölüm fragmanı yayınlandı! - Tahir Vedat'ı öldürdü mü? İşte son bölüm...
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