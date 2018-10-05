Son dakika hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişliklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta, yarın Marmara'da yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, taşkın vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.