Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! - Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama 4 Ekim

Milli Piyango Süper Loto 4 Ekim 2018 Süper Loto çekiliş sonuçları dün belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen kişi çıkmadı ve büyük ikramiye 13.918.985,81 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 87, 4 bilen kişi sayısı 5.046 oldu.

4 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 918 bin 985 lira 81 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 87 kişi 9 bin 277 lira 65'er kuruş, 4 bilen 5 bin 46 kişi 172 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 100 bin 278 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 3 milyon 170 bin 218 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 289 bin 737 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 280 bin 897 lira 61 kuruş kamuya aktarıldı.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.