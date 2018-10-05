Türkiye’den ‘dünyanın en sevimli kurtarılmış köpeği’

ABD'de yayımlanan People's Magazine Dergisi'nin açtığı ve bin dolar ödüllü Dünyanın En Sevilmiş Kurtarılmış Köpeği Yarışması'nın Türkiye
'den gönderilip yuvalandırılan Penny kazandı. Golden Retriever cinsi olan 4 yaşındaki Penny'nin tek gözü görmüyor. NBC Today Show'da da yayımlanan Maryland eyaletindeki yarışmada birinci olan Penny 10 binlerce kurtarılmış köpek arasından ilk sıralara tırmandı. Penny'ye ödül olarak bir yıllık mama verildi. Köpeğin sahibi Anne Noel Occhialino, Penny'yi 2015'ten beri Türkiye'deki sokak ve barınaklarında köpek toplayan Washington'daki köpek barınağı Kyra's Rescue'dan aldıklarını söyledi. 45'inci yaş günü olan 25 Şubat 2017'de köpeğine kavuşan Occhialino, "O benim en güzel doğumgünü hediyem" diyor. DIŞ HABERLER