Vicdansızlığın canlı yayını

Adana
'da kayıp başvurusu bulunan 60 yaşındaki Ayşe Tırpanlı, DSİ'ye ait sulama kanalında ölü bulundu. Polis kadının cesedini sudan çıkarırken vatandaşların ellerinde cep telefonları ile sosyal medyada canlı yayın yapması hayrete düşürdü.
Olay Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar sabah saatlerinde DSİ'ye ait sulama kanalında sürüklenen bir kadın cesedi görünce durumu polise bildirdi. Ekipler, kadının cansız bedenini sudan çıkarması için su altı polisi çağırırken vatandaşlar cep telefonları ile çekim yapmaya başladı. Balık adamlar, kadının cesedini sudan çıkarırken meraklı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medyada canlı yayın yaptılar.
Polis, sudan çıkarılan cesedin kimliğini araştırırken canlı yayın yapmaya devam eden meraklı vatandaşlar gazetecilerin "Kadın cesedini neden görüntülüyorsunuz?" sorusuna "Takipçilerimle paylaşıyorum" diye yanıt verdi. 2 GÜNDÜR KAYIPTI
Adli tıp kurumu morguna kaldırılan
cesedin 2 gün önce kayıp başvurusu bulunan Ayşe Tırpanlı'ya ait olduğu ortaya çıktı. Polis, kadının nasıl öldüğünü araştırıyor.