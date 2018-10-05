Zilan abla mucizesi

Akdeniz
Anemisi tanısı ile bebekliklerinden beri ayda bir kan almak zorunda olan Batmanlı Kılınç
ailesinin 3 kızı, 15 ay önce tedavi amacıyla Altınbaş Üniversitesi Hastanesi Medical Park Bahçelievler'e başvurdu. Hastalığın bilinen kalıcı tek tedavi yönetiminin kemik iliği nakli olması nedeniyle aile içi tarama yapıldı. Ablaları, 17 yaşındaki Zilan Kılınç'ın, üç kardeşi ile tam uyumlu olduğu saptandı. İlk nakil denemesi 14 yaşındaki Rojin'e yapıldı. Nakil işleminin 60'ıncı gününde, naklin başarılı olmasının ardından 4 yaşındaki ikinci kardeş Meryem'e nakil işlemi başlatıldı. Sonuç yine olumlu oldu. Üçüncü kardeş 2 yaşındaki Delila'nın nakil işlemi başlatıldı. Zilan'dan bir seferde toplanan kök hücre
ler üçe bölündü, ilk nakilde hemen verilen hücreler diğer iki kardeş için -180 derecelik nitrojen tankında donduruldu. 2. ve 3. nakillerde doldurulan kök hücreler kullanıldı. DÜNYADA BİR İLK
Hastanenin Dekanı Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, "Bir abladan tek seferde toplanan hücre ile 2 aylık aralarla başarılı bir şekilde yaptığımız 3 nakil süreci dünyada
bir ilktir. Bilimin aydınlık yüzü, bu aileye umut ve mutluluk getirmiştir. İlk nakilden sonra 1 yıl, son nakilden sonra 6 ay geçti ve tüm kardeşler sağlıklıdır. Bir abladan tek seferde toplanan ürünün 3 kardeşe başarı ile uygulanması, ilk olması nedeni ile dünya literatürüne de katkı sağlayacaktır. Ekip olarak büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Makalemiz bilimsel dergide değerlendirme aşamasında" dedi. Aynı hastanenin Çocuk Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Bozkurt ise, "Yeni hasta çocukların doğmasının önüne geçilmesine yönelik hastalığın sık görüldüğü Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde akraba evliliğinden uzak durulması ve evlilik öncesi tarama kan testleri konularında dikkatli olmaları önemli" dedi.