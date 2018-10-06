100 milyon liralık Enerji Bank vurgunu

İstanbul
Esenyurt'ta "Enerji
Emlak" ve "Enerji Bank" adları altında "Çiftlik Bank" benzeri bir saadet zinciri kuran dolandırıcılar, yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptı. Çetenin 12 üyesi operasyonla yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamındaki iddialara göre; çete üyeleri mağdurlara "Enerji içeceği satıyoruz. Meyve suyu fabrikaları açacağız" dedi. Çok sayıda kişi sisteme üye yapıldı. Üyelerden yüksek kâr vaadiyle milyonlarca lira toplandı. İlk olarak sisteme para yatıranlar, yeni üyeler bulduklarında katılım payı olarak 10'ar bin lira pay aldı. TRUMP'LA ARAMIZ BOZUK!
Ancak sistem genişledikçe paralarını alamaz oldular. Çete üyeleri, "Trump
ile aramız bozuldu. Biraz sabredin ve bekleyin" diyerek paralarını geri isteyen mağdurları oyaladı. Aralarında emekli polislerin de olduğu şüphelilerin adreslerinde bulunan çok sayıda evrak ve dokümana el kondu. Soruştuma sürüyor.