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Alpler Hasan’ımızı 26 yıl sonra verdi

Ali ALTUNTAŞ
ALİ ALTUNTAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
Alpler Hasan’ımızı 26 yıl sonra verdi
Alp Dağları'nda 1992'de tırmanış yaptığı sırada Alman arkadaşıyla birlikte kaybolan ve cesedi 26 yıl sonra bulunan Hasan 'ın (22) memleketi Kayseri'nin Kıskısrak köyünde hem sevinç hem hüzün var. Tarım'ın amcasının oğlu Ali Tarım, "Tırmanış sırasında fırtına çıkınca grup kamp alanına dönme kararı almış. Ancak Hasan ile birlikte bir Alman dağcı, 'Biz tırmanışa devam edeceğiz' demişler. Zirveye ulaşacakları sırada tipi nedeniyle üzeri kapanan buzul yarığına düşmüşler" dedi. Ailesinin kolyesinden teşhis ettiği Tarım'ın cenazesi dün 'dan Kayseri'ye getirildi. Oğlunun cenazesini almak için havaalanına gelen Yusuf Tarım, "Hiç olmazsa bir mezarı olacak diye seviniyoruz. Hem seviniyor, hem üzülüyoruz. Bugünümüze şükrediyoruz" diye konuştu. Tarım'ın cenazesi bugün toprağa verilecek.
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Alpler Hasan’ımızı 26 yıl sonra verdi
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