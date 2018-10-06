Annesiyle tartışan babasını vurdu

Antalya
'da
yaşayan 3 çocuklu Aysun ve Murat U. çifti, sık sık tartışıyordu. Çift, önceki gece de tartıştı. Tartışmanın ardından Aysun U. yatak odasına giderken, Murat U. ise salondaki kanepeye yattı. Babasının sık sık sorun çıkarıp annesiyle tartışmasına kızan ortaokul 4'üncü sınıf öğrencisi 14 yaşındaki H.U., sabah saat 06.30'da, evde bulunan ruhsatsız tabancayı alarak, kanepede uyuyan babası 41 yaşındaki Murat U.'yu başından tek kurşunla vurdu. Boş kovanı da alan H.U. kaçtı. Silah sesine uyanan Aysun U. (38), eşini kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi. Bunun üzerine karşı dairede oturan Murat U.'un babası ve eşi gözyaşlarına boğuldu. UZMAN EKİPLER 2 SAAT ÇALIŞTI
Polislerin ifadesini aldığı Aysun U., önce sadece silah sesi duyduğunu, ateşin dışarıdan gelmiş olabileceğini söyledi. Camlarda mermi deliği tespit edemeyen polisler, boş kovanı da bulamadı. H.U.'nun evde olmadığını belirleyen polis, Aysun U.'ya "Oğlun nerede" diye sorunca, genç kadın cinayeti itiraf etti. H.U.'yu suç aleti silah ile birlikte evin 400 metre uzağında yakalayan polis, üzerinde yaptığı aramada boş kovanı da cebinde buldu. Gözaltına alınan H.U., bir anlık öfke sonucu babasını öldürdüğünü ve pişman olduğunu söyledi. H.U. gözaltına alındı.