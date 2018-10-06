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Boğaz’dan kartallar göçüyor

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
Boğaz’dan kartallar göçüyor
Dünyanın en önemli kuş göçü güzergâhlarından birine ev sahipliği yapan Beykoz'da, yırtıcı kuşların rotasını takip etmek isteyen yerli ve yabancı meraklılar bir araya geldi. Yaban Hayat Fotoğrafçısı Berat Akkaş, "Gökyüzüne biraz dikkatli bakarsanız Yılan Kartalı, Büyük Orman Kartalı, Arı Şahini, Atmaca, Çakır ve Ebabilleri görebilirsiniz" diye konuştu. Kuş Fotoğrafçısı ve Gözlemcisi Arda Dönerkayalı ise İstanbul'da ilk kez Sakallı Akbaba'yı fotoğrafladıklarını söyledi. Öte yandan Adana'da, yürütülen çalışmada bir ayda Türkiye üzerinden Afrika'ya 100 bini aşkın yırtıcı kuşun göçtüğü belirlendi.
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Boğaz’dan kartallar göçüyor
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