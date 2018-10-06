Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te gecekondu yangını

Fatih'te gecekondu yangını Fatih'te bir gecekonduda sabaha karşı yangın çıktı. Gecekondu yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çevrede paniğe neden olan yangından önce, itfaiye ekipleri araçların sokakta karşılıklı park etmesi nedeniyle ilerlemekte ve çalışmakta güçlük çekti.