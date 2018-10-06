Genç kadın vücudunda 600 saçmayla yaşıyor!

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki eğlence merkezinde, 15 Temmuz günü 'laf atma' meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eğlence merkezinden çıkarılan 4 kişi, otomobille ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra geri dönen 4 kişi, eğlence merkezine av tüfeğiyle otomobilden ateş açtı. Bu sırada işyeri kapısında görevli O.A., G.G. ve müşteri olarak bulunan Sibel Aktaş, çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalanan şüpheliler, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmaması nedeniyle serbest bırakıldı.