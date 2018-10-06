Hastanede pırlanta nöbeti

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde, İrlandalı turist İan Camppel'ın (54) kuyumcudan çalarak yuttuğu 2.5 karatlık 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğün doğal yollardan çıkması için bekleyiş sürüyor. Marmaris Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Camppel'ın dışkılama yöntemi ile yüzüğü çıkarması için sindirimi hızlandırıcı ilaç verildi. Doktorlar, yüzüğün kalın bağırsağından anüsüne ulaşmasına 13.5 santim kaldığını, çekilecek filmler sonrasında cerrahi yöntem uygulanabileceğini bildirdi. Camppel'ın, hastane bahçesinde polis eşliğinde, sık sık yürütülüp, koşması da sağlanıyor. Camppel'ın polise verdiği ifadede, göle düşen otomobildeki eşinin cesedinin günler sonra çıkartıldığında parmağında pırlanta yüzüğünün bulunmadığın belirtip, bu yüzden pırlanta yüzüklere karşı bir saplantısı olduğunu söylediği öğrenildi. İrlanda Ankara Büyükelçiliği görevlileri ile irtibata geçen polis, gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Camppel, kendisini görüntüleyen gazetecilere, İngilizce "Komandolar gibiyim" dedi.