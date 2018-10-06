Karı koca uslanmıyor!

Serdar ve Gül Kavas'ı gözaltına alan jandarma timleri, otomobilde ve şüphelilerin Dumanlar Mahallesi'ndeki ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada 518 gram eroin, 205 gram kokain, 200 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, tabanca, tabancaya ait şarjör ve 30 fişekle uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.
DOĞUM İZNİNE ÇIKMIŞ
Şüphelilerden Gül Kavas'ın daha önce Antalya'da uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı, bir süre önce girdiği cezaevinden bir hafta önce doğum iznine çıktığı bildirildi.
Jandarmada işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüphelilerden Gül Kavas, savcılıkta verdiği ifadede doğum izni için cezaevinden yeni çıktığını, uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia etti. Serdar Kavas ise uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyledi. Savcılık sorgularının ardından Serdar Kavas ve eşi Gül Kavas sevk edildikleri sulh ceza hakimi tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.