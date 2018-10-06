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Kayıp gazeteci için küresel eylem kararı

’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda sırra kadem basan gazeteci ’nın bırakılmasını isteyen meslektaşları, dünya genelinde eylemlere başlayacaklarını duyurdu

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA LEVENT SÖKMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
Kayıp gazeteci için küresel eylem kararı
'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na salı günü resmi işlemler için girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan yazarı için meslektaşları konsolosluk önünde eylem yaptı. Grup, üzerinde İngilizce yazılı "Kaşıkçı'ya Özgürlük" pankartları taşıdı. Eyleme Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, derneğe mensup Mısır, Yemen, Arabistan gibi ülkelerden gazeteciler ve Yemen asıllı Nobel Barış Ödülü sahibi gazeteci Tevekkül Karman katıldı. Basın açıklaması yapan Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, "Konsolosluktan Kaşıkçı'nın dışarı çıktığına dair görüntüyü bizimle paylaşmasını istiyoruz" dedi.
Öte yandan Suudi Arabistan'ın i Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı meselesi hakkında açıklamada bulundu. Veliaht Prens, Türk makamlarına son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda arama yapmaları için izin vermeye hazır olduklarını duyurdu.
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Kayıp gazeteci için küresel eylem kararı
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