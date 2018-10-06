Kayıp gazeteci için küresel eylem kararı

Suudi Arabistan
'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na salı günü resmi işlemler için girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post
yazarı Cemal Kaşıkçı
için meslektaşları konsolosluk önünde eylem yaptı. Grup, üzerinde İngilizce yazılı "Kaşıkçı'ya Özgürlük" pankartları taşıdı. Eyleme Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, derneğe mensup Mısır, Yemen, Arabistan gibi ülkelerden gazeteciler ve Yemen asıllı Nobel Barış Ödülü sahibi gazeteci Tevekkül Karman katıldı. Basın açıklaması yapan Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, "Konsolosluktan Kaşıkçı'nın dışarı çıktığına dair görüntüyü bizimle paylaşmasını istiyoruz" dedi.
Öte yandan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens
i Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı meselesi hakkında açıklamada bulundu. Veliaht Prens, Türk makamlarına son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda arama yapmaları için izin vermeye hazır olduklarını duyurdu.