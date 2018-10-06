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Koyun yüklü kamyondan çıktı

'ın Özalp ilçesinde koyun yüklü kamyonda yapılan aramada 7 kilo 715 gram eroin bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 10:33
Koyun yüklü kamyondan uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Yukarıçavdarlık Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları A.G. idaresindeki 35 N 1597 plakalı koyun yüklü kamyonda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, kamyonun zeminindeki gübrenin altına gizlenmiş 15 pakette 7 kilo 715 gram eroin bulundu.

Sürücü A.G. gözaltına alındı.

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Koyun yüklü kamyondan uyuşturucu çıktı
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