Makedonya’daki Türk çocukların sevinci

Makedonya
'nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu'nda eğitim gören Türk öğrencilere Turkuvaz Medya Grubu
'nun Minika GO
dergisi dağıtıldı.
"Minika GO Balkanlı Miniklerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında gerçekleşen dergi dağıtımına; Türkiye
'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara
, Halkbank A.D Genel Müdürü Dr. Bilal Sucubaşı, Turkuvaz Medya Grubu Balkanlar Temsilcisi Furkan Haykır, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Makedonya Milli Güvenlik Kurulu Üyesi Furkan Çako, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, Okul Müdürü Oktay Nureddin, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.
"Türkiye" ve "Recep Tayyip Erdoğan
" diye slogan atan öğrencilere Büyükelçi Erkal Kara, "Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. Erkal Kara, çocukların hayal dünyalarını daha da renklendirmek, Türk kültürü ve edebiyatına dair ufuklarını genişletecek dergilerin dağıtılması için bir araya geldiklerini söyledi. Dergilerin çocukların Dede Korkut
, Yunus Emre, Mevlana gibi önemli fikir insanları ve halk kahramanlarını daha yakından tanımalarına vesile olacağını kaydeden Erkal Kara, Minika GO dergilerinin içeriğinde bulunan öyküler, oyunlar ve resimler çocukların duygu ve düşüncelerini, hayal dünyalarının gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını söyledi. "Sevgili çocuklar geleceğimiz sizlere emanettir" diyen Erkal Kara, "Sizlere en büyük tavsiyem şudur: Merak edin, bol bol okuyun, araştırın ve öğrenin. Hayallerinizin peşinden gitmekten asla taviz vermeyin" ifadelerini kullandı. Anne ve babalara da seslenen Erkal Kara, evlatlarına okuma aşkını aşılamaları gerektiğini söyledi.
Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'a teşekkürlerini ileten Erkal Kara, şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir temsilcisi olarak, şunu unutmayın; Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin kapısı ardına kadar açıktır. Sizler bizim baş tacımızsınız, ne sorununuz olursa olsun yanıma gelmekten hiç bir şey engel olmasın sizlere."
Dergiler farklı şehirlerdeki okullarda da dağıtılacak.