O fabrikada inceleme

Hükümet, fabrikaların bıraktığı kimyasal atık
lar nedeniyle içinde canlı türü yaşamayan Ergene Nehri'ni tekrar eski temiz günlerine geri döndürmek için yoğun bir çalışma sergilerken, nehrin kolu olan derelere kaçak kanallardan bırakılan kimyasal atıklar bu çalışmaları gölgeliyor. İlçede faaliyet gösteren bir firmanın geçtiğimiz çarşamba günü kaçak kanaldan bıraktığı kimyasal atık, Ergene'nin kolu olan Çorlu Deresi
'ni kırmızı renge bürümüştü. Çevre katliamı ile ilgili Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak'ın da katıldığı çalışmada denetim ekibi, dere boyunda gece karanlığında önlerini projektörler ile aydınlatarak yaptığı yaklaşık 5 kilometrelik taramanın ardından tespit edilen ve kullanılmayan bir hat olan kanaldan kimyasalın kaçak olarak dereye bırakıldığını tespit etmişti. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki kanalın başlangıç ve bitiş noktalarından ekipler incelemelerini bugün de sürdürdü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, beraberindeki denetim ekibi ile kimyasal atığı dereye bıraktığı iddia edilen geri dönüşüm firmasında inceleme yaptı. Buradan ekipler çeşitli numuneler aldı. Hem dereden alınan, hem de firmadan alınan numuneler, incelenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK'a gönderildi. Çevre katliamı ile ilgili soruşturma sürürken, söz konusu firmanın atığı döktüğü belirlenirse, 2872 sayılı çevre kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı öğrenildi. 3 MİLYON TL CEZA
Çerkezköy'de geçtiğimiz yıl kimyasal atığı vidanjör ile kanalizasyona boşaltılmasıyla ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamanda kimyasal atığı üreten fabrikaya, 3 milyon TL, atığı boşaltan firmaya ise 250 bin lira idari para cezası kesilmişti. Fırat KESKİNKILIÇ