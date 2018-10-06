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Okul kapısı üzerine düştü

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
Okul kapısı üzerine düştü
Derince'deki Turgut Reis İlkokulu'nda, önceki gün, raylı demir kapı, bir anda yerinden çıkarak devrildi. Olay esnasında kapının yanında bulunan 2 öğrenciden biri şans eseri son anda yara almaktan kurtuldu. Ancak 1'inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki , kapının çarpmasıyla yere düşerek başını çarptı. Kapı da üzerine düştü. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuğun durumunun ciddi olduğu bildirildi. Olay anının çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Mehmet Ali İşler ve yanında bulunan arkadaşının kapıyı çekerek kapatmaya çalıştığı, ancak sıkışan raylı demir kapının kapanmadığı, arkadaşı ile kapı ile uğraştıkları sırada kapının yerinden çıkarak devrildiği ve vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.
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Okul kapısı üzerine düştü
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