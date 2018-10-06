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Otobüste 'yayılarak oturma' diyen 2 kişiyi bıçakladı

'nın Altındağ ilçesinde belediye otobüsünde A., kendisini 'yayılarak oturma' diye uyaran 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Otobüsteki kameraya yansıyan olayın ardından, şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 17:11
Otobüste 'yayılarak oturma' diyen 2 kişiyi bıçakladı

Altındağ'da geçen Perşembe, hareket halindeki belediye otobüsünde A.A. ve F.A. adlı erkek yolcu, koltuklardan birinde oturan A.'yı yayılarak oturmaması yönünde uyardı. Ali Osman A. kendisini uyaran kişilere tepki gösterdi, ardından ise taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. A.A. ile F.A.'nın tekme yumruk darbettiği Ali Osman A. üzerindeki bıçakla iki kişiyi yaraladı. Sürücüyü de bıçakla tehdit ederek aracın kapısını açtıran Ali Osman A., araçtan inip kaçtı. Bu sırada yaralılar sürücüye, "Bizi çabuk hastaneye götür" diye bağırdı. Otobüs sürücüsü güzergâhı değiştirerek kan kaybeden A.A. ile F.A.'yı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Otobüsteki kameraya yansıyan olayın ardından, kaçan Ali Osman A.'nın yakalanması için cinayet büro ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Otobüs kamerası ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin eşkâlini belirledi, ayrıca Kart'tan da sürekli seyahat ettiği güzergâhı tespit etti. Ali Osman A. evinin bulunduğu mahallede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Otobüste 'yayılarak oturma' diyen 2 kişiyi bıçakladı
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