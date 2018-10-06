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Tuvaletini yaparken 150 metreden yuvarlandı

’da alkollü bir şahıs tuvaletini yaparken 150 metre yükseklikten Doğancı barajına yuvarlandı. AFAD ve JAK ekipleri yaklaşık 2 saat süren nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile alkollü şahsı yuvarlandığı barajdan çıkardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 10:22
Tuvaletini yaparken 150 metreden yuvarlandı

Olay 'nın Osmangazi İlçesi Doğancı Barajı Keles yolu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde alkol içtiği iddia edilen Vedat S. (52) tuvaletini yapmak isterken 150 metre yükseklikten Doğancı barajına yuvarlandı.

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Tuvaletini yaparken 150 metreden yuvarlandı
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