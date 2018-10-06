Zihinsel engelli kadına tecavüz ettiler

İstanbul
Bağcılar'da yüzde 70 zihinsel engelli
kadına tecavüz eden 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Fevzi Çakmak mahallesinde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen iğrenç olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Bir arkadaşlarının düğününden öğle saatlerinde çıkan 6 arkadaş sokakta alkol almaya başladı. Bu sırada yüzde 70 zihinsel engeli olan 44 yaşındaki A.M.'nin balkondan çarşaf silkelediğini gören zanlılar kadının kendilerine baktığını düşünüp kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Apartmandaki zillere defalarca basan şüphelilerden G.Ö. ve M.M. kadının olduğu eve girip kapıyı kapattı. İki zanlı kadına defalarca cinsel istismar
da bulundu. Bu sırada içeriye girmeye çalışan diğer 4 kişi apartman kapısını açamadığı için kirli emellerine ulaşamadı. Talihsiz kadın başına gelenleri, kız kardeşine anlatınca Gasp Büro Amirliği ekipleri 3 Ekim'de harekete geçti. 4 şüpheli Başakşehir
'de 2 şüpheli ise Bağcılar'da evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden M.M.'nin kadına cinsel istismarda bulunduğunu kabul ettiği bildirilirken diğerlerinin olayı kabul etmedikleri iddia edildi. Şüpheliler Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.Ö. ve M.M. tutuklanırken 4 şüpheli serbest bırakıldı.