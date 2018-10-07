Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 4'üncü katın balkonundan düşüp yaralandı

4'üncü katın balkonundan düşüp yaralandı

'nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen Hayrettin G. (22), 4'üncü katın balkonunda dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Hayrettin G. hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 08:18 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 08:21
4'üncü katın balkonundan düşüp yaralandı

Olay, İnegöl İlçesi Yenimahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. 4'üncü kattaki evinin balkonunda alkol aldığı öne sürülen Hayrettin G., korumalıklara yaslanırken dengesini kaybedip düştü.

Hayrettin G.'nin düştüğünü fark eden çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerisevk edilenlen ambulansla Hayrettin G., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar oluşan Hayrettin G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
4'üncü katın balkonundan düşüp yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN