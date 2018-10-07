Akciğer kanserine karşı siyah üzüm

İsvıçre'nın Cenevre Üniversitesi
'nin (UNIGE) yaptığı çalışmada, siyah üzüm
ün akciğer kanser
ine karşı vücudu koruduğu belirlendi. Akciğer kanserinin en ölümcül kanser türlerinden biri olduğunu ve yüzde 80 oranında sigara kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar, kırmızı üzüm kabuğu ve çekirdeğinde bulunan 'Resveratrol' maddesinin kanser üzerindeki etkilerini araştırdı. Sigara dumanında bulunan bir kanserojenle tetiklenen akciğer kanserli fareler üzerinde çalışma yapıldı. 26 hafta süren çalışmada farelere hem kanserojen hem de resveratrol tedavisi uygulandı. Çalışma sonucunda tedavi edilen farelerdeki tümörde yüzde 45 oranında bir küçülme görüldü ve tedavi edilmeyen farelere göre tümörün daha az gelişim gösterdiği belirlendi.