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ine karşı

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Giriş Tarihi: 7.10.2018
Akciğer kanserine karşı siyah üzüm
İsvıçre'nın 'nin (UNIGE) yaptığı çalışmada, ün ine karşı vücudu koruduğu belirlendi. Akciğer kanserinin en ölümcül kanser türlerinden biri olduğunu ve yüzde 80 oranında sigara kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar, kırmızı üzüm kabuğu ve çekirdeğinde bulunan 'Resveratrol' maddesinin kanser üzerindeki etkilerini araştırdı. Sigara dumanında bulunan bir kanserojenle tetiklenen akciğer kanserli fareler üzerinde çalışma yapıldı. 26 hafta süren çalışmada farelere hem kanserojen hem de resveratrol tedavisi uygulandı. Çalışma sonucunda tedavi edilen farelerdeki tümörde yüzde 45 oranında bir küçülme görüldü ve tedavi edilmeyen farelere göre tümörün daha az gelişim gösterdiği belirlendi.
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Akciğer kanserine karşı siyah üzüm
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