Akkuyu kapılarını ilk kez ziyarete açtı

Türkiye
'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan ve yapımına devam edilen Mersin
'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), "Açık Kapı" etkinliği kapsamında ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı. 3 Nisan 2018'de temeli atılan Akkuyu NGS'de düzenlenen etkinlikte, Gülnar ilçesinde görevli muhtarlar ile vatandaşlardan oluşan 312 kişi, otobüslerle santral sahasını gezdi. Rusya
'da eğitim alan Türk mühendisler ve rehberler eşliğinde yapılan gezide, vatandaşlara inşaat çalışmaları anlatıldı. Vatandaşlar, santralin nasıl çalışacağı, ekonomiye sağlayacağı katkılar ve alınan güvenlik önlemleri konusunda da bilgilendirildi. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuriy Galanchuk yaptığı açıklamada, "Ziyaret etkinliklerini yapmaya başladık. Bunu 6 ayda bir yapmayı düşünüyoruz" dedi. Santral alanını gezen ziyaretçiler ise "Santralin bir zararının olmadığını, güvenli olduğunu gördük" diye konuştu.