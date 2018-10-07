Bursa'daki trafik kazası

Bursa-İzmir karayolunun 87. kilometresindeki Güllüce Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Yahya Şengül (60), Şahin Korkmaz (68) ve Murat Korkmaz'ın (58) cenazeleri yakınlarınca hastane morgundan alınarak merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi'ndeki Yeni Cami'ye getirildi.

Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaman Mezarlığında toprağa verildi. Yahya Şengül'ün Bursa Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli oğlu polis memuru Seyhan Şengül, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye, ölenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Serkan Ay'ın (32) cenazesi ise Mustafakemalpaşa ilçesindeki Şeyh Müftü Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Lalaşahin Mezarlığı'nda defnedildi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde dün sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 BBZ 629 plakalı otomobil ile 16 GD 231 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada 16 GD 231 plakalı otomobilde bulunan Yahya Şengül, Şahin Korkmaz, Murat Korkmaz ve Serkan Ay, olay yerinde yaşamını yitirmiş, diğer araçtaki 5 kişi yaralanmıştı. 34 BBZ 629 plakalı otomobilde bulunanların İstanbul'dan Manisa'ya gelin almaya gittikleri öğrenilmişti.