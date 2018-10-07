Çini desenlerini keçeye uyarladı

Ankara'da bir ortaokulda teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak görev yapan Oğuz Koç'un keçe işlemesanatını çini desenleriyle buluşturarak ortaya koyduğu tablolar ilgi görüyor.

Kütahya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali"nde sergi açan 54 yaşındaki Oğuz Koç, son dönemlerde azalsa da Anadolu'da yüz yıllardır yapıldığı bilinen keçe işleme sanatını yaklaşık 18 yıldır sürdürüyor.

Hobi olarak başladığı bu sanat dalında, yünlerden oluşturduğu zemin üzerine farklı renklerdeki yünleri kullanarak, genellikle çini sanatında kullanılan desenleri uygulayan Koç'un, kalıcı desenlerle yaptığı keçe tablolar ilgi görüyor.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, keçe sanatında elinden geldiğince özgün ürünler ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

Çini sanatına uzun yıllardır hayranlık duyduğunu ancak bu sanat dalıyla ilgilenemediğini dile getiren Koç, "Çini sanatı yapamayınca çini desenlerini keçeye uyguladım." dedi.

Keçe sanatını severek yaptığını, büyük keyif aldığını dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Benim için öğretmenlikten sonra ikinci meslek haline geldi. Yaklaşık 3 yıldır keçeye çini deseni uyguluyorum. Yüzyıllık desenler keçede de hayat buluyor. Geleneksel iki el sanatımızı buluşturmuş oldum. Keçe ve çini sanatını farklı yorumluyorum. Bu yaptığım çalışmalar genellikle tablo şeklinde. Bu tablolar, kültür ve sanat merkezlerinde, dileyen insanlar evlerinde tablo olarak da kullanabiliyorlar. İlgi görüyor, dikkati çekiyor."