‘Çocuklarımın sağlıklı olmasını Başkan Erdoğan’a borçluyum’

Kayseri
'de leptin hormonu eksikliği nedeniyle küçük yaşta obezitenin pençesine düşen Sümeyye ve Hamza kardeşler, İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nde uygulanan tedaviyle sağlıklarına kavuştu. Kutusu 15 bin lirayı bulan ilaçlar nedeniyle her yıl İngiltere'ye gitmek zorunda kalan çocuklar, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı'nın ilaçları ödeme listesine almasıyla artık Türkiye'de tedavi görecek. Çocuklarının kullandığı ilaçlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ödeme listesine alındığını belirten baba Faruk Kabak
"Çocuklarım tığ gibi olduysa bu Başkan Erdoğan'ın sayesinde" dedi. BAŞKAN HASTALARIN SESINI DUYDU
Kayseri'de akraba evliliği yapan Çiğdem (33) ve Faruk Kabak (39) çiftinin çocukları Sümeyye (10) ve Hamza'nın (8) vücudunda leptin hormonu eksikti. Bu hormonun eksikliği ile aşırı kilo alan çocuklar obezitenin pençesine düştü. Tedavileri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayan iki kardeş daha sonra İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde bir ay boyunca tedavi gördü. Yol ve sağlık masrafları Cambridge Üniversitesi tarafından karşılanan Sümeyye ve Hamza'ya günde iki kez leptin hormonunu düzenleyen iğne vuruldu. Bu tedavi ile Sümeyye 37 kilodan 21 kiloya, 9 aylıkken 22 kilo olan Hamza ise 19 kiloya düşürdü. Her yıl İngiltere'ye kontrol için gittiklerini belirten baba Kabak, Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarının günlük vurulması gereken iğneleri ödeme kapsamına almasıyla rahatladıklarını söyledi. Türkiye'de bir kutusu 15 bin lira olan ilaçları almaya güçlerinin yetmediğini belirten baba Kabak "Bu iğneleri her iki çocuğum da ömür boyu sabah akşam vurulacaklar. Bu iğneler yapılmazsa yeniden obez olacaklar. Ama Başkan Erdoğan, bu hastaların sesini duydu. Allah ondan razı olsun" dedi. 'KAN TESTİ İLE TESPİT EDİLİR'
MEMORIAL Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, "Leptin hormonunun eksikliği sürekli yemek yeme ihtiyacını doğurarak kilo aldırır. Bu hastalık kan testi
ile tespit edilir. Leptin eksikliği çok nadir bir hastalıktır. Bu hastalıkla ilgili önemli bir müjde ise leptin tedavisinin Türkiye'ye gelmesidir. Vücudun leptin dengesini sağlayan ilaçlar SGK
tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştır" dedi.