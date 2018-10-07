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Fatih’te 14. Balık Festivali

Balık tüketimi ve balıkçılığın desteklenmes için her yıl düzenlenen ‘’ başladı. İlk günde 17 bin kişiye balık ikram edildi

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
Fatih’te 14. Balık Festivali
Her sene balık sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılığın gelişimine katkı sağlamak ve tüketimini arttırmak amacıyla si ve KUMDER (Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği)'nin işbirliğiyle bu yıl 14'üncüsü düzenlenen dün başladı. Kumkapı Meydanı'nda düzenlenen festivale İstanbul Valisi , Fatih Belediye Başkanı , Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, KUMDER üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde, İstanbul'un kurtuluşunun 95. yıldönümü de kutlandı. Balıkların pişirildiği mangalların başına geçen Vali Vasip Şahin ve Başkan Hasan Suver, metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlara balık ikramında bulundu. Festivalde uskumru, palamut, çupra, levrek, istavrit ve hamsi tava gibi 17 bin kişilik deniz ürünü ikram edildi. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver bu sene balığın bol olduğunu belirterek, "Hem balıkçı esnafımızı destekleyelim hem vatandaşlarımızın balık tüketimini arttıralım istiyoruz" dedi.
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Fatih’te 14. Balık Festivali
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