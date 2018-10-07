Gerhard Schröder 5. kez evlendi

Almanya
eski başbakanlarından Gerhard Schröder
beşinci evliliğini Güney Kore
li Soyeon Kim ile yaptı. Beş ay önce Kim'in ülkesi Güney Kore'deki nikahla evlenen çift, cuma günü Berlin'deki Adlon Oteli'nde yapılan düğünle evliliklerini kutladı. 150 kişinin katıldığı düğünde, davetliler arasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Scorpions isimli rock müzik grubunun vokalisti Klaus Meine de yer aldı. 49 yaşındaki Kim ile beşinci evliliğini yapan 74 yaşındaki Schröder'in düğününe Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in de davetli olduğu, ancak her iki davetlinin de katılamadığı belirtildi.