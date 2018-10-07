İki sevgili uyuşturucu için market soydu

İstanbul
'da bir markete giren iki sevgili uyuşturucu
alabilmek için pompalı tüfekle kasadaki paraları gasp etti. İki şüpheli internet kafe
de gözaltına alındı.
Olay Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir markette geçtiğimiz gün meydana geldi. İddialara göre markete sarmaş dolaş halde giren iki sevgili, müşteri gibi bir süre gezindi. Ardından kasaya doğru ilerleyen sevgililer, montla gizlediği pompalı tüfeği çıkararak kasiyer kadına doğrulttu. Gözü dönmüş soyguncular, bir el ateş dip, kasadaki 535 lira parayı aldıktan sonra lüks bir araçla kaçtı.
İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri marketteki ve bölgedeki kameraları inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Gaziosmanpaşa'da bir internet kafeye gittikleri tespit edilen şüpheliler Murat A. (30) ve Neslihan A. (23) gözaltına alındı.
Şüphelilerin kiraladığı lüks araçta yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayda kullanılan silahla birlikte yakalanan şüphelilerden Murat A.'nın 7 suçtan aranması bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.
Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden şüpheliler, "Paraları gasp ettik, gidip uyuşturucu satın aldık" dedi.